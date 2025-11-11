Bilecik'te Pelitözü Mahallesi Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Bilecik'te Pelitözü Mahallesi Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

11.11.2025 15:44
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pelitözü Mahallesi'nde yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalle sakinlerine daha iyi ulaşım imkanları sağlayacaklarını belirtti.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pelitözü Mahallesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Subaşı, "Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olacak" dedi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Pelitözü Mahallesi'nde yürütülen kilit parke taşı çalışmasıyla cadde ve sokaklar yenileniyor. Subaşı da saha ziyaretinde devam eden işlemlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Subaşı, "Kışa girmeden arkadaşlarımız Bülbül Sokak, Zirve Sokak, Çiçek Sokak yanı sıra mahalle girişindeki birçok ana ve ara yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olacak. Pelitözü Mahallesi'ni çok seviyoruz ve buraya birçok hizmeti getirmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Osman Göçmen, çalışmaları büyük bir sevinçle takip ettiklerini belirterek, "Sağ olsun arkadaşlar mahallemizde kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar. Belediye Başkanımız da gelerek, çalışmaları inceledi. Kışa girmeden çalışmaların tamamlanması ve çamurdan kurtulmamız bizleri çok sevindiriyor" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, Subaşı'ndan mahallede sebze ve meyve satan esnafın pazar kurmaları konusundaki taleplerini iletti. Subaşı da Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla konunun ilgili esnafla görüşüleceği bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

