Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Seçim Güvenliği Çalışmaları

Bilecik'te Seçim Güvenliği Çalışmaları

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde milletin iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi.

Bilecik'te Seçim Güvenliği Çalışmaları, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde milletin iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi.

Seçimlerin huzurlu ve güven ortamı içinde gerçekleşmesini sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınacağını bildiren Vali Şentürk, "Görevimiz, vatandaşın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamak. Seçim sürecinde Bilecik genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Seçim konusunda her birime ayrı ayrı görevler düşüyor" dedi.

Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Mustafa Kemal Özgün ile İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Dirgen ve Kaymakamlar ile ilgililerin katıldığı toplantıda, seçim tedbirleri konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sunum yaptı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

Necati Şentürk, Bilecik, Güncel
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