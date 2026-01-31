Bilecik\'te Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen narkotik çalışmasında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
