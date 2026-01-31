Bilecik'te Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika
Bilecik'te Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Bilecik'te Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
31.01.2026 10:32
Bilecik'te yapılan narkotik operasyonda 1 kişi yakalandı, sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen narkotik çalışmasında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Bilecik, Suç, Son Dakika

