Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin arka lastikleri çöken yola saplandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki bir kamyonetin lastikleri, kara yolunun kısmen çökmesi sonucu oluşan çukura saplandı.
Hasan Hüseyin G. yönetimindeki 16 ASE 01 plakalı kamyonet, Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak'ta seyir halindeyken aracın arka lastikleri kara yolunun henüz bilinmeyen bir nedenden çökmesi sonucu oluşan çukurun içinde kaldı.
Domates yüklü kamyonetin arka kısmı çukurda asılı kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kamyonet, Bilecik Belediyesine ait kepçe yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.