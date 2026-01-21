Bilecik'te sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi

Bilecik\'te sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi
21.01.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal medya bağımlılığına karşı öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal medya bağımlılığına karşı öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Osmaneli'nde sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen eğitim, Osmaneli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde yapıldı. Bilecik İl Toplum Sağlığı Merkezi Psikoloğu Aziz Erdoğmuş tarafından verilen ' Teknoloji, İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı' konulu farkındalık eğitimi, sınav sürecindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak iki grup halinde gerçekleştirildi. İnteraktif yöntemlerle yapılan eğitimde, öğrencilerin teknoloji ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları ele alındı. Eğitime toplam 240 öğrenci ile birlikte öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli katılım sağladı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin teknoloji ve sosyal medyayı bilinçli kullanmaları büyük önem taşıyor. Bu tür farkındalık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Teknoloji, Osmaneli, Bilecik, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

10:29
Ve mutlu son Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
09:18
İlhak etmek istediği Grönland’dan Trump’ı çıldırtacak görüntüler
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:35:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.