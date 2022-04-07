Bilecik'te tarihi konağın çökmesi sonucu bir işçi öldü - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde restorasyon çalışması yapılan tarihi konağın bir kısmının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Hacı Etem Bey Sokak'ta Osmaneli Belediyesine ait 3 katlı tarihi konağın bir bölümü, restorasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Konağın restorasyonunda çalışan işçi Ziya Uysal, beton ve ahşap malzemelerin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uysal'ın cesedi, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.