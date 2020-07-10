Bilecik'te tarihi uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bilecik'te tarihi uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te değeri 350 bin liralık 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

BİLECİK - Bilecik'te polis ekiplerinin uygulama noktasında çevirdikleri bir motosiklette bulunan 2 kişinin üzerinde değeri 350 bin TL'yi bulan 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde Bilecik D-650 Karayolu Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısı Bozüyük ilçesi istikametinde oluşturulan uygulamada bir motosiklet alındı. Motosiklet üzerinde bulunan biri sürücü 2 kişinin üzerinde yapılan arama değeri 350 bin TL'yi bulan 1 kilo 11 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 3 adet şarjöre basılı toplamda 30 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. ve C.Y. isimli şahıslar haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yasal işlem yapılarak, Bilecik Adliye Sarayı sevk edildi.