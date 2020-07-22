Bilecik'te tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö. yönetimindeki 11 AAL 570 plakalı tır ile Fahri U'nun kullandığı 16 FBK 69 plakalı hafif ticari araç, Osmaneli- İznik kara yolu Belenalan kavşağında çarpıştı.

Sürücü Fahri U. ve yanında yolcu olarak bulunan Osman S. ile Ferhat Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince devrilen araçtan çıkarılan 3 kişi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.