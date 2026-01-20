Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik ili merkez ilçesi Gülümbe rampaları mevkiinde dün gece trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K. idaresindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Vezirhan istikametine seyir halindeyken, Ali T. yönetimindeki 11 UA 697 plakalı otomobilin sol arka tarafından çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BİLECİK