Bilecik\'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te jandarma tarafından araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 yıl 1 ay hapis cezasına bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Erkoca Köyü mevkiinde araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan aranan İ. T. isimli şahıs yakalandı. Şahsın 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğundan tutuklanarak, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK