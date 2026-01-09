Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik\'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
09.01.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma, 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan İ. T.'yi operasyonla yakaladı.

Bilecik'te jandarma tarafından araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 yıl 1 ay hapis cezasına bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Erkoca Köyü mevkiinde araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan aranan İ. T. isimli şahıs yakalandı. Şahsın 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğundan tutuklanarak, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Bilecik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

14:28
Halep’te YPG’li gruplar anlaşmayı ihlal etti, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar anlaşmayı ihlal etti, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
14:22
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:34:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.