Bilecik'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

30.01.2026 09:46
Bilecik'te jandarma operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bilecik Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'te torbacılarla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, NSM Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söğüt ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheliye ait 1 adres ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, 9 adet payp, 8 adet sentetik ecza, 1 gram kubar esrar, 8,5 gram kenevir tohumu, 30 gram sentetik kannabinoid, 25 mililitre aseton, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 11 bin 225 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

