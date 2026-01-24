Bilecik\'te Yarıyıl Tatili Kampı

Bilecik Osmangazi Ortaokulu'nda 'Yarıyıl Tatili Kamp' programı gerçekleştirildi.

Osmangazi Ortaokulu'nda yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Kamp' Programını Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ziyaret etti. Yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde Osmangazi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kamp programına katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Program süresince öğrencilerin tatil dönemini verimli değerlendirmelerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Yarıyıl tatilini hem eğitici hem de geliştirici faaliyetlerle değerlendiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK