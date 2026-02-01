Bilecikli Şehit İlhan Ongan'ın Adı Anaokulunda Yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecikli Şehit İlhan Ongan'ın Adı Anaokulunda Yaşatılacak

Bilecikli Şehit İlhan Ongan\'ın Adı Anaokulunda Yaşatılacak
01.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı Bilecik'teki bir anaokuluna verildi. Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Okul, çocukların güvenli ve mutlu bir ortamda eğitim alabilmesi için düzenlendi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Bilecikli Şehit İlhan Ongan'ın adı anaokulunda yaşatılacak.

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı, Bilecik'te bir anaokuluna verildi. Şehidin ismini taşıyan Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Minik öğrencilerin güvenli, mutlu ve donanımlı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla sınıflar ve eğitim alanlarının özenle hazırlandığı, okulun yeni döneme hazır hale getirildiği bildirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Yeni dönemin öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Astsubay Üstçavuş, Yerel Haberler, Gürcistan, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecikli Şehit İlhan Ongan'ın Adı Anaokulunda Yaşatılacak - Son Dakika

Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:27
Atalanta’dan Lookman açıklaması: Anlaştık
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:42:15. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecikli Şehit İlhan Ongan'ın Adı Anaokulunda Yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.