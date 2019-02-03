Son Dakika Haberleri: Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenler Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak

Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenler Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak

10 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına yerleştirilen bilet dolum cihazlarının, bazı kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilip zarara uğratıldığı bildirildi.

Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenler Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına yerleştirilen bilet dolum cihazlarının, bazı kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilip zarara uğratıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon halkına kolaylık sağlamak için kurulan bilet dolum cihazlarına, karta benzetilmiş karton ya da metaller sokarak cihazların bozulmasına sebebiyet verildiği belirtildi.

Açıklamada, maddi değeri yüksek cihazların arızalanmasıyla kamu zararı yaşandığı gibi bilet dolumu yapmak isteyen vatandaşların da mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili yasal işlem başlatılacağını kaydederek, kent mobilyalarının halkın ortak malı olduğunu ve bu olaya sebebiyet verenleri kınadıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:00 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri Karıştıran Söylenti! Gökçek, Yeniden Aday mı Olmak İstiyor Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 121'e Yükseldi

Engelli Memura Küpe Taktığı Gerekçesiyle Tutanak Tutuldu Kızıyla Fotoğrafını Paylaştıktan Sonra Balkondan Düşüp Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:10:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenler Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]