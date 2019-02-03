Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenler Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak
10 dakika önce
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına yerleştirilen bilet dolum cihazlarının, bazı kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilip zarara uğratıldığı bildirildi.
Trabzon
Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına yerleştirilen bilet dolum cihazlarının, bazı kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilip zarara uğratıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon halkına kolaylık sağlamak için kurulan bilet dolum cihazlarına, karta benzetilmiş karton ya da metaller sokarak cihazların bozulmasına sebebiyet verildiği belirtildi.
Açıklamada, maddi değeri yüksek cihazların arızalanmasıyla kamu zararı yaşandığı gibi bilet dolumu yapmak isteyen vatandaşların da mağduriyet yaşadığı ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, konuyla ilgili yasal işlem başlatılacağını kaydederek, kent mobilyalarının halkın ortak malı olduğunu ve bu olaya sebebiyet verenleri kınadıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:00 Kaynak: AA
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