Son Dakika Haberleri: Bilgin'den İha'ya Ziyaret

Bilgin'den İha'ya Ziyaret

2 saat önce

AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile İHA'ya ziyarette bulundu.

Bilgin'den İha'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile İHA'ya ziyarette bulundu.

Ak Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gazetecileri yalnız bırakmadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bilgin, Bölge Müdürü Göktürk Fırat ve ajans personeli ile sohbet ederek günlerini kutladı. Fırat, Bilgin'e seçim çalışmalarında başarılar diledi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Hilmi Bilgin, Ak Parti, Sivas, Güncel
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