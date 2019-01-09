Bilgin'den İha'ya Ziyaret
2 saat önce
AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile İHA'ya ziyarette bulundu.
AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile İHA'ya ziyarette bulundu.
Ak Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gazetecileri yalnız bırakmadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bilgin, Bölge Müdürü Göktürk Fırat ve ajans personeli ile sohbet ederek günlerini kutladı. Fırat, Bilgin'e seçim çalışmalarında başarılar diledi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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