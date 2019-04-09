Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanları Antarktika'da Dünyanın En Yaşlı Buz Kütlesinin Peşine Düştü

Bilim İnsanları Antarktika'da Dünyanın En Yaşlı Buz Kütlesinin Peşine Düştü

38 dakika önce

Avrupalı bilim insanları Antarktika'da dünyanın en eski buz kütlesinin peşine düştü. 1.5 milyon yıllık bir buz kütlesi bulabilmenin hayalini kuran araştırmacılar, bu sayede iklim değişikliğini daha iyi anlayabileceklerini düşünüyor...

Bilim İnsanları Antarktika'da Dünyanın En Yaşlı Buz Kütlesinin Peşine Düştü, System.String[]
Avrupalı bilim insanları Antarktika'da dünyanın en yaşlı buz kütlesinin peşine düştü. 1.5 milyon yıllık bir buz kütlesi bulabilmenin hayalini kuran araştırmacılar, bu sayede iklim değişikliğini daha iyi anlayabileceklerini düşünüyor.

Araştırmayı yöneten Profesör Olaf Eisen "Bugüne kadar bulunan en yaşlı buz kütlesi 800 bin yaşında, ama ne yazık ki bizi istediğimiz kadar geçmişe götürmüyor. Hedefimiz 1.5 milyon yıllık bir buz üzerinde inceleme yapmak, ancak bu sayede istediğimiz verilere ulaşabiliriz." diyerek amaçlarını anlatıyor.

Bilim insanlarının bu kadar eski bir buzula ulaşabilme çabası, o döneme ait atmosfer koşullarının, buz kütlelerinin içerisindeki hava baloncuklarında korunuyor olması.

Bu sayede 1.5 milyon yıl önceki atmosfer koşullarına erişebilecek olan araştırmacılar, günümüz ile karşılaştırma yaparak küresel iklim değişikliğinin boyutları konusunda daha net bir bilgiye sahip olabilecek.

Projeye 10 ülkeden, 14 kurum destek veriyor. Buz parçaları farklı ülkelerden gelen ekipler tarafından incelenecek.

Profesör Eisen uluslararası ortaklığın önemini vurguluyor:

"Antarktika gibi büyük bir kara parçasında, böyle bir proje tek bir ülke ya da ekip tarafından gerçekleştirilemez. Bu sebeple farklı ülkelerin ortaklığına ihtiyacımız var."

Araştırmacı ekipler, hava sıcaklığının -80 dereceye kadar düşebildiği kıtada, yerin 2.7 km altında incelemelerde bulunacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:46 
Dünya
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