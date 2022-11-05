Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük - Son Dakika
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Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük

05.11.2022 17:59
Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük

Uzay araştırmaları yapan gökbilimciler Dünyadan 1.600 ışık yılı uzakta bir kara delik keşfettiklerini duyurdu. Gaia BH1 isimli karadeliğin şu ana kadar keşfedilen karadelikler arasında gezegenimize en yakın olanı olduğunu belirten gökbilimciler, bu keşfin diğer karadelikleri bulma konusunda önemli bir adım olduğunu düşündüklerini de dile getirdi.

Uzay araştırmaları yapan gökbilimciler, Dünyaya oldukça yakın Gaia BH1 kara deliğini keşfetti. Bu durum akıllara doğrudan "Tehlikeli mi?" sorusu getirirken, araştırmayı yapan gözlem evinden açıklama geldi.

ŞU ANA KADAR KEŞFEDİLENLERİN EN BÜYÜYÜĞÜ

Uzay araştırmacıları, Gaia BH1'in güneşten 10 kat daha büyük olduğunu ve dünyadan 1600 ışık yılı uzakta olduğunu açıkladı. Ophiuchus takımyıldızında bulunan BH1 kara deliği, gezegenimize geçtiğimiz yıllarda keşfedilen Tekboynuz kara deliğinden 3 kat daha yakın.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Samanyolu yıldızlarını araştıran Gaia gözlemevi, keşfedilen yıldızın uyuyan bir kara delik olduğunu açıkladı. Uyuyan kara delikler, ciddi tehlikeler yaratmazlar ve pek fazla hareket etmedikleri için keşfedilmeleri zordur. Gaia BH1, etrafındaki yıldızlara uyguladığı çekim kuvvetinden fark edildi.

Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük

Harvard-Smithsonian astrofizikçisi Kareem El-Badry, kara deliğin Avrupa Uzay Ajansının Gaia uzay aracı sayesinde bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda ekip, keşfi doğrulamak için Hawaii'deki Uluslararası İkizler Gözlemevinden yardım aldı.

NOIRLab tarafından yönetilen Gemini North gözlemevi, Samanyolu galaksisinde 100 milyon yıldız kütleli kara delik olacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda Gaia BH1 keşfinin de diğer kara delikleri bulma konusunda önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

NASA, INSİGHT UZAY ARACINA VEDA EDİYOR!

Gaia BH1'in yanı sıra 2018 yılının sonlarında NASA, Mars'a InSight uzay aracını başarılı bir şekilde indirmeyi başarmıştı. Uzay aracı, Mars'ta yer alan sismik faaliyetleri tespit etmek için sismometresini başarılı bir şekilde yüzeye indirdi. Sonrasında da sondaj yapmak için delme çalışmalarına başladı. Ancak uzay aracı, istediği bu görevleri gerçekleştiremedi.

Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük

Mars'ta yer aldığı süre boyunca InSight uzay aracı, birçok denemesinden başarısız olarak ayrıldı. Araç özellikle Mars yüzeyinin zorlu koşulları söz konusu olduğunda yetersiz kaldı. Ayrıca güç kaynağının azalması nedeniyle de görevinin sonuna geldiğinin sinyallerini verdi. Bu nedenle NASA, uzay aracının bilim operasyonlarına birkaç hafta içinde son verecek.

Kaynak: Shiftdelete
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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük - Son Dakika

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