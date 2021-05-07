Bilim insanlarından büyük kentlerle ilgili araştırma: İthalat ve elektrik bağımlılığı sonları olacak - Son Dakika

NASA'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Asteroid tatbikatından çıkan sonuç, tüm dünyada paniğe neden oldu.

Dünyaya olası bir asteorid çarpması durumunda nasıl bir önlem alınacağı hakkında bilgi toplamak isteyen NASA yetkilileri, simülasyondan çıkan sonuçlar karşısında büyük şoka uğradı. Dünya, NASA'nın gerçekleştirdiği asteroid çarpması simülasyonundan sağ çıkmadı.

Buda NASA'nın simülasyonundaki bir asteroidin dünyaya çarpması sonucunda dünyanın yok olacağı anlamına geliyor.

SMİTH: BÜYÜK ŞEHİRLER TEHLİKEDE

NASA'nın yaptığı araştırmanın ardından dünyaya olası bir asteroid çarpması durumunda insan ırkının devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre Dünya'nın yaşayacağı olası bir felakette kaç kişinin sağ kalması durumunda insan ırkının devam edeceğini araştıran bilim insanları, bu sayının yaşanan felakete göre değişeceğini açıkladı.

Konu hakkında yaptığı araştırmalarla bilinen ABD'deki Portland Eyalet Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden öğretimm görevlisi Cameron Smith, "Birkaç yüz kişilik nüfusla muhtemelen yüzyıllarca hayatta kalabilirsiniz. Bu türden pek çok küçük nüfus, yüzyıllar ve belki de bin yıllarca hayatta kalabildi. Ancak tüm yiyeceklerini ithal ettikleri ve elektriğe bağımlı oldukları için büyük şehirlerin olası bir felakette ayakta kalmaları çok zor" dedi.

UZAYA KAÇMAK HAYAL Mİ

Bilim insanları, dünyanın sonunun gelmesi durumunda uzaya kaçılıp kaçılmayacağı konusunda da araştırmalar gerçekleştiriyor. Ancak bu araştırmalardan çıkan sonuçların pek de iç acıcı olmadığı ve olası büyük felakette uzaya gidebilecek insan sayısının 100 ve altı gibi rakamlar kadar düşük olduğu belirtildi.