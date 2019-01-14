'Bilinçli Tüketici Ödülleri' İçin Sayılı Günler Kaldı

Bilinçli Tüketici anlayışının Gaziantep genelinde yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 'Bilinçli Tüketici Ödül Töreni' ile öğrenciler, özel sektör firmaları, kamu kurum kuruluşlarında farkındalık yaratmayı ve geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.

Tüketici Ödülleri ile ayrıca; Tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesinin yanı sıra, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili çalışmaların özendirilmesi de amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan '2018 Yılı Tüketici Ödülleri' yarışması için başvurular 12 Kasım tarihinden bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bilinçli tüketici olarak katılmak isteyen vatandaşlar, firmalar ve medya mensuplarının; 01 Şubat 2019 tarihine kadar https://gantep.bel.tr/tuketici-odul.php adresinden bilgi edinerek GBB Beyaz Masa Tüketici Ödülleri Masası'na başvuru yapmaları yeterli.

HER ÜRETİCİ AYNI ZAMANDA BİR TÜKETİCİDİR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, 'Tüketicinin üretici, üreticinin de tüketici olabileceği anlayışı içerisinde, empati kurabilen bir faaliyet bütünlüğünde işlerini sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Aksoy, 'Tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaları teşvik etmek amacıyla '2018 Yılı Tüketici Ödülleri' vereceğiz.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediğimiz yarışmada, bilinçli tüketici ödülü, yazılı basın tüketici ödülü, tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü, bilinçli tüketici temalı resim yarışması ödülü ve tüketici özel ödülü olmak üzere beş dalda, ödüller sahibini bulacak' dedi.

BASINIMIZA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Basına bu süreçte büyük görevler düştüğünün altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy, 'Toplumda farkındalık yaratmak, bilinçli tüketici, bilinçli toplum anlayışı çerçevesinde tüketicilerimizin bu anlayışa sahip olabilmelerinde en başta toplumun gözü kulağı olan değerli basınımıza, ülkemizin geleceği için önemli görevler düşmektedir.

Basınımızın değerli mensuplarından, vatandaşlarımızın iyi birey olmalarının bilinçli bir tüketici olmaktan geçtiği hususunda farkındalık oluşturmalarını diliyorum. Tüm tüketicilerimizin daha iyi korunabilmesi adına, konunun toplumun her kesimine duyurulması konusunda en etkin içerik, fotoğraf, manşetlerle bu bilinç düzeyinin yükseltilmesi için etkinliğe destek vermelerini arzuluyoruz' diye konuştu.

Yazılı Basın Tüketici Ödülü dalında, ilgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması gerekecek.

Beş ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada; adaylar ya da aday ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabilecek. Kişi veya kuruluşlar, değerlendirme ölçütleri belirtilen 'Tüketici Ödüllerine' doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilecek.

Bilinçli Tüketici Ödülü dalında, mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık gösteren bilinçli tüketiciler, yarışmaya katılacak.

Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü dalında, yarışmaya katılacak firmaların tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması göz önünde bulundurulacak.

Bilinçli Tüketici Temalı Resim Yarışması Ödülü dalında, Gaziantep'te bulunan ortaokullar arasında resim yarışması yapılacak.

Tüketici Özel Ödülü dalında ise, ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerde, tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesiyle bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranacak.

Başvurular,1 Şubat 2019 Cuma günü Saat 17.30'a kadar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masada yer alan 'Tüketici Ödülleri' bankoya bizzat başvuru yapabilecekler.