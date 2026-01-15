Bilişim Suçları Davaları için Yeni Düzenleme - Son Dakika
Bilişim Suçları Davaları için Yeni Düzenleme

15.01.2026 16:24
HSK, bilişim suçlarına ilişkin davaların tüm asliye ceza mahkemelerinde görülmesine karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, bilişim suçlarına ilişkin açılacak davaların, "ihtisas mahkemesi" şartı aranmaksızın bütün asliye ceza mahkemelerinde görülmesine karar verdi.

HSK 1. Dairesince Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 25 Aralık 2025'te "nitelikli dolandırıcılık" suçundan açılan davaların, mahalde bulunan asliye ceza mahkemelerine genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu karar sonrası uygulamada yaşanması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla, bilişimle ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemelerinin ihtisas durumunun yeniden görüşüldüğü belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli hırsızlık, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlarla ilgili suçların, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla geçişkenlik gösterebileceği, bu durumun genel tevziden dosya alan asliye ceza mahkemeleri ile bilişim ihtisası olan asliye ceza mahkemeleri arasında iş bölümü ihtilafı yaratabileceği, bunun da uygulamada gereksiz emek ve zaman kaybına yol açabileceği değerlendirilmekle, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bilişim suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemeleri nezdinde ayrı bir ihtisaslaşmaya gidilmeksizin dosyaların genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

