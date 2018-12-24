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Genco Erkal'ın "Merhaba"sını; Borusan Contemporary'nin Corporate Art Awards'ta aldığı ödülü; Sacha Boutros'un CRR'deki konserini; Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni 65 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyor musunuz?

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Genco Erkal'ın "Merhaba"sını; Borusan Contemporary'nin Corporate Art Awards'ta aldığı ödülü; Sacha Boutros'un CRR'deki konserini; Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni 65 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:23 

Bursa, Tofaş, Borusan Holding, Genco Erkal, Ekonomi
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