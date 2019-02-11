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Biliyor musunuz?

32 dakika önce

Nuri Bilge Ceylan imzalı DVD'yi; İlhan İrem albümlerinin plaklarını; Aston Martin'in "DBS Superleggera"sını; Akbank Sanat'taki Hint sineması günlerini; "Pera'da A Capella" konserini; Mamut Art'a katılacak sanatçıları biliyor musunuz?

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Nuri Bilge Ceylan imzalı DVD'yi; İlhan İrem albümlerinin plaklarını; Aston Martin'in "DBS Superleggera"sını; Akbank Sanat'taki Hint sineması günlerini; "Pera'da A Capella" konserini; Mamut Art'a katılacak sanatçıları biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12 

Akbank, İlhan İrem, Nuri Bilge Ceylan, Aston Martin, Ekonomi
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