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32 dakika önce
Nuri Bilge Ceylan imzalı DVD'yi; İlhan İrem albümlerinin plaklarını; Aston Martin'in "DBS Superleggera"sını; Akbank Sanat'taki Hint sineması günlerini; "Pera'da A Capella" konserini; Mamut Art'a katılacak sanatçıları biliyor musunuz?
Nuri Bilge Ceylan
imzalı DVD'yi; İlhan İrem
albümlerinin plaklarını; Aston Martin
'in "DBS Superleggera"sını; Akbank
Sanat'taki Hint sineması günlerini; "Pera'da A Capella" konserini; Mamut Art'a katılacak sanatçıları biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12
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