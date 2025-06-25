Bilkent Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende tartışmalara neden olan bir görüntü kaydedildi.
Tören alanındaki bir duvara, birçok ülkenin bayrağı asıldı. O bayraklar arasında bir tanesi hemen göze çarptı. Suriye bayrağı olarak asılan bayrağın, devrik Beşar Esad rejimine ait bayrak olduğu görüldü.
Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları durumun kabullenemez olduğunu belirtti.
Son Dakika › Suriye › Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı - Son Dakika
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