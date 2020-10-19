Bin 570 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bin 570 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
19.10.2020 00:58
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bin 570 gram bonzai ile yakalanan T.C. isimli şahıs tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bin 570 gram bonzai ile yakalanan T.C. isimli şahıs tutuklandı.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan T.C.(48), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Meray uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan araçta ve araçta bulunan T.C.'nin üzerinde yapılan aramada; şeffaf poşet içerisinde bin 570 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti. - AMASYA
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