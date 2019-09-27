Son Dakika Haberleri: Bin 700 yıllık define
Son Dakika Magazin Haber

Bin 700 yıllık define

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgedeki kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Troya Müzesinde düzenlenen toplantıda bu yılki kazılarda Bizans dönemine ait küçük bir define bulduklarını anlattı.

Bin 700 yıllık define, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgedeki kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Troya Müzesinde düzenlenen toplantıda bu yılki kazılarda Bizans dönemine ait küçük bir define bulduklarını anlattı. Özgünel, bin 700 yıllık altın sikkelerin bazılarında İmparator 1. Iustinianus'un cepheden büstü, miğferli, zırhlı ve sağ elinde üzerinde haç olan globus tuttuğu, sol elinde ise figürlü kalkan yer aldığı görüldüğünü belirtti.


1980'den bu yana bölgede kazılar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Özgünel, şunları kaydetti: "Her dönem ayrı bir heyecanla ayrı bir buluntuyla yürüttüğümüz kazılarda bu yıl küçük bir define bulduk. Fakat bu yılki definenin en büyük önemi belirli bir tarihi içermesi. Yani İsa'dan sonra 5. yüzyılın ikinci yarısına ait. Aşağı yukarı 550-575 tarihlerine ait bir define. 68 adet altın sikke bulduk. 1 ve 2. Iustinianus dönemine ait. Bu sikkeler bir Bizans evinin duvarınındibinde bulundu. Bu da ortaya koyuyor ki Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus tapınağı ve çevresi kazılarının tarihsel içeriği, geç Bizans dönemine kadar sürdüğünü ortaya koyuyor. 68 sikke 7 Ağustos günü ele geçti. Altın, bronz gibi paslanan bir madde değil. Yağıştan dolayı alanı su basmış ve alan çamur içindeydi. Çamurların temizlenmesinden sonra bu hatıl sikkelerden tam 68 adet irili ufaklı şekilde bulduk. Bunların gramları farklı yani çok az birbirleri arasında farklılıklar var. O da yaşanan imparatorluk dönemindeki para basan birimin hangi gramda hangi miligramda basacağıyla ilgili."


Bu sikkelerin Troya Müzesi'ne ayrı bir zenginlik katacağını dile getiren Özgünel, şöyle devam etti:   "Buna biz bir hazine diyoruz ama bu bir birikim. Bunun sahibi muhakkak geleceğiyle ilgili bir takım endişeleri vardı ve altın sikke biriktiriyordu. Zamanında da dedelerimiz, babaannelerimiz büyüklerimizin de altına karşı olan bir ilgisinin İsa'dan sonra 5 ve 6. yüzyılda da bu güzel kutsal topraklarda da bu altın sevgisinin altın birikiminin olduğunu ortaya koyması yönünden çok önemli. Hem sosyolojik yönden önemli hem etnolojik yönden önemli. Tabi kazılarda bu takım bulguların ortaya çıkmasına hepimiz çok seviniyoruz."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu
Evlilik programıyla ünlenen Hazal Babalık'ın sevgilisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti İsmail YK yeni çıkardığı şarkının ismiyle sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:27:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bin 700 yıllık define
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]