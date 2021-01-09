Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına hasret kaldı - Son Dakika

Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına hasret kaldı

Geçen sene 2.5 metre kar olan Kardüz Yaylası kar yağışını bekliyor

Kış aylarının ortasında Kardüz Yaylası, karsız görüntülendi

DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan ve her yıl yaklaşık 2.5 metre kar ile kaplanmasına neden olan kardan adını alan Kardüz Yaylası, bu yıl yağış olmaması sonrasında karsız kaldı. Bin 830 rakımlı yaylada beyaz gelinliğini giymeyi bekliyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Kardüz Yaylası, kar yağışını bekliyor. Bin 830 rakımlı yaylada, etkili olan kar yağışı ile birlikte geçtiğimiz yıllarda 2.5 metre kar kalınlığı oluşurken, bu yıl kar yağışının beklenenden az olması sebebiyle kar kalınlığı 2 santimetrede kaldı. Kış turizminin önemli noktalarından birisi olan Kardüz Yaylası, beyaz gelinliğini giyemezken, yürüyüş parkurları da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 24 kilometrelik yürüyüş parkuru ile endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı ile dikkat çeken parkurlar arasında gösteriliyor.

Adını aldığı kar yağışını bekleyen Kardüz yaylasının son hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yaylanın güneş görmeyen bölgelerinde 2 santimetre kalınlığında olduğu görülürken, diğer bölgelerinde ise kar yağışını bekleyen toprak ve bitki örtüsü kaplı alanlar görünüyor.