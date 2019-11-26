Son Dakika Haberleri: Binada kapıcı, sahada teknik direktör
Son Dakika Kültür Sanat Binada kapıcı, sahada teknik direktör - Son Dakika

Binada kapıcı, sahada teknik direktör

6 saat önce

Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor'un teknik direktörlüğünü yapan apartman görevlisi Mezher Tekçi, binada "Kapıcılar kralı" sahada "Jose Mourinho" olarak nitelendiriliyor.

Binada kapıcı, sahada teknik direktör, System.String[]

Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor'un teknik direktörlüğünü yapan apartman görevlisi Mezher Tekçi, binada "Kapıcılar kralı" sahada "Jose Mourinho" olarak nitelendiriliyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde 126 daireli sitede 12 yıldır apartman görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Tekçi, giydiği yöresel kıyafetiyle temizlik yapıyor.

Tekçi, buradaki işinin ardından ise 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'un gönüllü olarak teknik direktörlüğünü yapıyor.

Taktik verdiği futbolcularının sahada istediğini yapmadığı zaman veya gol kaçırdığı pozisyonlarda sinirlenen Tekçi, şapkasını yere fırlatarak tepkisini gösteriyor.

Tekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöresel kıyafetiyle gündüz işlerini tamamladığını, kalan zamanında ise antrenörlük yaptığını söyledi.

Küçüklüğünden bu yana futbolu sevdiğini dile getiren Tekçi, kaçırıp evlendiği eşini çok sevdiğini, asgari ücret tutarındaki maaşıyla 5 çocuğuna baktığını anlattı.

Takımının ligde 7'inci sırada yer aldığını aktaran Tekçi, şöyle konuştu:

"Çok centilmen bir takımız. Şu ana kadar futbolcularım tek bir sarı veya kırmızı kart görmüş değil. Örnek bir takım. Saha kenarında maçı izlerken sahadaymış gibi hissediyorum. O gole giderken ben de koşuyorum adeta kendimi kaybediyorum. Binada 'Kapıcılar kralı" sahada ise 'Jose Mourinho' demelerinden çok mutlu oluyorum."

Tekçi, Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyerek, takımı için Fatih Terim'den malzeme desteğinde bulunmasını istedi.

Jose Mourinho, Diyarbakır, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karagümrük'te Giray Bulak dönemi
Maçlara yöresel kıyafetlerle çıkan teknik direktör ilgi odağı oldu Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:05:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binada kapıcı, sahada teknik direktör
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]