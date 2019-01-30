Son Dakika Haberleri: Binali Bey'e Yakışır Tavır Oldu"

Binali Bey'e Yakışır Tavır Oldu"

30 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığıyla ilgili kararına ilişkin, "Binali Bey'e yakışır bir tavır oldu.

Binali Bey'e Yakışır Tavır Oldu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığıyla ilgili kararına ilişkin, "Binali Bey'e yakışır bir tavır oldu. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. İnsanlar boşuna spekülasyonlara girmezdi." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ve Türk askerinin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik provokasyona gerekli tepkiyi gösterdiğini belirtti.

Antalya'da yaşanan fırtına ve hortum felaketlerine değinen Karamollaoğlu, bölgede ciddi hasar yaşandığını ve ihtiyaçların giderilmesi için hükümetin çok ciddi gayret göstermesi gerektiğini bildirdi.

Karamollaoğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında hafta sonu aday tanıtımı programı yapıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konseptimiz belliydi, 'Dürüst Belediyecilik, Dürüst Başkan' şiarıyla yola çıktık. Buna da insanlarımız artık ihtiyaç duymaya başladı. Bu, eskiden pek gündeme getirilmezdi. Çünkü dürüstlük tabii olarak başkanlar ve belediyelerde olması icap eden bir özellik olarak ifade edilirdi. Ancak şimdi orada tereddütler doğunca, herkes bizim 'Dürüst Başkan, Dürüst Belediyecilik' anlayışımıza ihtiyaç var dediler. Bu konsepti aday tanıtım toplantısında enine boyuna dile getirdik."

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağı kararını da değerlendiren Karamollaoğlu, "Binali Bey'e yakışır bir tavır oldu. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. İnsanlar boşuna spekülasyonlara girmezdi. Kendisinin bu kararını açıklamış olması sevindirici. Böyle bir karar aldığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Antalya, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Binali Yıldırım, Politika
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