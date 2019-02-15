Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cuma Namazı'nı Kasımpaşa'da Kıldı

Binali Yıldırım Cuma Namazı'nı Kasımpaşa'da Kıldı

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi'nde kıldı.

Binali Yıldırım Cuma Namazı'nı Kasımpaşa'da Kıldı, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım basın mensuplarına açıklama yapmadan camiden ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Kasımpaşa Camisi, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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