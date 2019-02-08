Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cuma Namazını Beykoz'da Kıldı

Binali Yıldırım Cuma Namazını Beykoz'da Kıldı

44 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde vatandaşlarla beraber kıldı.

Binali Yıldırım Cuma Namazını Beykoz'da Kıldı, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde vatandaşlarla beraber kıldı. Namazın ardından bir vatandaşın cenaze namazına da katılan Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Beykoz esnafını da ziyaret etti. TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz Paşabahçe Camisinde Cuma namazını kıldı. Vatandaşlarla beraber namazını kılan Yıldırım, namazın ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Beykoz'daki çevre esnafı ziyaret etti. Beykoz meydanında vatandaşlara seslenen Yıldırım: "Seçimlerde Murat Aydın başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. Beni de unutmayın." dedi. Cuma namazından sonra Yılmaz Şafak isimli bir vatandaşın cenaze namazına katılan daha sonra da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte bir pastanede yemek yiyen Yıldırım, kendisini görmeye gelen vatandaşlarla konuşarak onların sorunlarını dinledi. Yıldırım, burada konuştuğu vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bir kahvehaneyi ziyaret eden Yıldırım, burada vatandaşlara çay ikram ederek esnafın sıkıntılarını dinledi ve çözüm yolları hakkında fikirlerini aldı. Yıldırım, çevredeki çocukları da unutmayarak yanında getirdiği oyuncakları onlara dağıttı.

(Zeki İpek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Beykoz, Politika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle

Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:45:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cuma Namazını Beykoz'da Kıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]