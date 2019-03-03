Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Şile'de (2)

Binali Yıldırım, Şile'de (2)

20 dakika önce

- AK Parti Şile İlçe Başkanlığı ziyareti Esnaf ziyareti ve vatandaşlarla buluşmaİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile'de çeşitli temaslarda bulundu.

- AK Parti Şile İlçe Başkanlığı ziyareti
Esnaf ziyareti ve vatandaşlarla buluşma

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile'de çeşitli temaslarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:19 Kaynak: AA

AK Parti, Binali Yıldırım, Şile, Güncel
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