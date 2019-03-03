Binali Yıldırım, Şile'de (2)
20 dakika önce
- AK Parti Şile İlçe Başkanlığı ziyareti Esnaf ziyareti ve vatandaşlarla buluşmaİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile'de çeşitli temaslarda bulundu.
- AK Parti Şile
İlçe Başkanlığı ziyareti
Esnaf ziyareti ve vatandaşlarla buluşma
İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Şile'de çeşitli temaslarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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