Binance Labs, Binance'ten bağımsızlığını ilan etti - Son Dakika
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Kripto

Binance Labs, Binance'ten bağımsızlığını ilan etti

Binance Labs, Binance\'ten bağımsızlığını ilan etti

Kripto para borsası Binance'ın girişim sermayesi ve kuluçka kolunu oluşturan Binance Labs, beklenmedik bir şekilde bağımsızlığını ilan etti. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Binance Labs'ın artık bağımsız bir varlık olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. Bu önemli değişikliğin Şubat ayı içerisinde gerçekleştiği belirtiliyor. Binance Labs'ın bağımsızlık ilanı, şirketin sessizce Binance Grubu'ndan ayrıldığını gösteriyor.

15.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:45
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Kripto para borsası Binance'ın girişim sermayesi ve kuluçka kolunu oluşturan Binance Labs, beklenmedik bir şekilde bağımsızlığını ilan etti.

Binance Labs Kendi Yoluna Gidiyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, girişim sermayesi ve kuluçka kolunu oluşturan Binance Labs'ın artık bağımsız bir varlık olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. Bu beklenmedik hamle, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırdı.

Binance Labs'ın resmî web sitesinde yer alan açıklamaya göre, şirket artık Binance Grubu'nun bir parçası değil. İki şirket arasında sadece ticari marka kullanımı için bir lisans anlaşması mevcut. Bu önemli değişikliğin Şubat ayı içerisinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Yeni gelişmede Binance Labs'ın bağımsızlık ilanı, şirketin sessizce Binance Grubu'ndan ayrıldığını gösteriyor. Binance Labs'tan bir yetkili, personelin sözleşmelerinin artık BNB Chain'e benzer bir yapıya sahip olduğunu, ancak borsa çalışanlarından farklı olduğunu açıkladı. Yetkili, operasyonel düzeyde önemli bir değişiklik olmayacağını da sözlerine ekledi.

Binance'ın son dönemde ABD makamlarıyla 4 milyar dolardan fazla para cezası konusunda anlaşmaya varması ve kurucu ortak Changpeng Zhao'nun Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiğini kabul edip görevinden ayrılması dikkat çekici. Zhao'nun yerine CEO olarak atanan Richard Teng, Binance Labs'ın bağımsızlığını ilan ederek görev süresinde önemli bir değişikliğe imza atmış oldu.

2018 yılından bu yana Yi He'nin liderliğindeki Binance Labs, Aptos Labs, LayerZero, Polygon ve The Sandbox gibi 200'den fazla kripto projeye yatırım yaparak sektörde önemli bir oyuncu haline gelmişti. Bu yatırımların büyük bir kısmı Binance'in kârları ile finanse edildi ve toplam varlık değeri 10 milyar doları aştı.

Binance Labs'ın son dönemde yatırım faaliyetlerini artırdığı ve Bitcoin staking protokolü Babylon ile Ethereum restaking protokollerinden Renzo ve Puffer Finance'i desteklediği biliniyor. Şirketin geçen yıl 500 milyon dolarlık bir fon kapatarak ilk kez dış sermaye kabul ettiği, ancak daha sonra yaz aylarında dağıtılmamış sermayeyi yatırımcılara iade etmeye başladığı da kayıtlarda yer alıyor.

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Son Dakika Kripto Binance Labs, Binance'ten bağımsızlığını ilan etti - Son Dakika

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