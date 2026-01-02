Bingöl'de ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 112 Acil Sağlık ekibi, merkez Suvaran köyünden gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.
Karla kaplı yolda ilerleyen ambulansın önüne çıkan kurt koşmaya başladı.
Kurtun koşma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Ambulansın Önünde Koşan Kurt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.