Bingöl'de 'Change' Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bingöl'de 'Change' Operasyonu: 4 Tutuklama

27.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayan şebekeye operasyon düzenlendi.

BİNGÖL'de, depremde ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara kopyalayarak 'change' yöntemi ile piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Kentte deprem, trafik kazası ve araç yangını sonrası ağır hasar aldığı için tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin 'change' yöntemiyle başka araçlara kopyalanıp üçüncü kişilere satıldığı bilgisi üzerine, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 4 aylık çalışma yürütüldü. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin hesapları arasında 294 milyon 895 bin 782,77 TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi. Soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta Bingöl ve Elazığ'da 26 personelin katılımıyla saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 5 şüphelinin tamamı yakalanırken, 3'ü gümrük kaçağı, 1'i yakalamalı ve hacizli, 1'i kimliği tespit edilemeyen olmak üzere toplam piyasa değeri 5 milyon TL olan 5 'change' araca el konuldu. Aramalarda ise 5 cep telefonu, 1 laptop, 1 araç satış sözleşmesi, 5 sim kart ile 1 hurda araç ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Operasyon, Ekonomi, Bingöl, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 'Change' Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:20:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de 'Change' Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.