Bingöl'de 'Change' Operasyonu: 4 Tutuklama

BİNGÖL'de, depremde ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara kopyalayarak 'change' yöntemi ile piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Kentte deprem, trafik kazası ve araç yangını sonrası ağır hasar aldığı için tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin 'change' yöntemiyle başka araçlara kopyalanıp üçüncü kişilere satıldığı bilgisi üzerine, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 4 aylık çalışma yürütüldü. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin hesapları arasında 294 milyon 895 bin 782,77 TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi. Soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta Bingöl ve Elazığ'da 26 personelin katılımıyla saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 5 şüphelinin tamamı yakalanırken, 3'ü gümrük kaçağı, 1'i yakalamalı ve hacizli, 1'i kimliği tespit edilemeyen olmak üzere toplam piyasa değeri 5 milyon TL olan 5 'change' araca el konuldu. Aramalarda ise 5 cep telefonu, 1 laptop, 1 araç satış sözleşmesi, 5 sim kart ile 1 hurda araç ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.