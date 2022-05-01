Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu - Son Dakika
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Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

01.05.2022 22:34

Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı.

Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada 2'si çoban 6 kişi yaralanırken, 50 koyun ise telef oldu.

Kaza, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak koyun sürüsüne çarptı. Kazada araç içindeki 4 kişi ve sürüdeki 2 çoban yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada 50 koyunda telef oldu.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu
Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu
Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu
Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu
Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu
Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu - Son Dakika


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