Bingöl'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bingöl'de kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B, bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.B tutuklandı.