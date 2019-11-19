Son Dakika Haberleri: Bingöl'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Bingöl'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

6 saat önce

Bingöl'de kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bingöl'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Bingöl'de kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B, bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.B tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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