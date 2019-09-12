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Bingöl'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı

46 dakika önce

Bingöl'de Eylül ayı 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Bingöl'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı, System.String[]

Bingöl'de Eylül ayı 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.


İçişleri Bakanlığının 12638 sayılı emirleri uyarınca Eylül ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda ilin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 49. Komando Tugay Komutan Vekili T. Albay Ali Olcay,İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ Küçüktepe, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları ile kurumların ilgili personelleri katıldı. - BİNGÖL

Bingöl, Ekinci, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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