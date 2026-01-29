BİNGÖL'de, binanın çatısından düşen kar kütlesi, iş yerinin tabelasını devirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, alttaki iş yerinin tabelasının üzerine düştü. Tabelada hasar oluşurken, olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Kar Kütlesi Tabelayı Devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?