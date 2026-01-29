Bingöl'de Kar Kütlesi Tabelayı Devirdi - Son Dakika
Bingöl'de Kar Kütlesi Tabelayı Devirdi

29.01.2026 16:29
Bingöl'de çatıda biriken kar, iş yerinin tabelasını devirdi. O an güvenlik kamerasında kaydedildi.

BİNGÖL'de, binanın çatısından düşen kar kütlesi, iş yerinin tabelasını devirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, alttaki iş yerinin tabelasının üzerine düştü. Tabelada hasar oluşurken, olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,

Kaynak: DHA

