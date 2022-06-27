Dün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik K. için ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu - Son Dakika

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