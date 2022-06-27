Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
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Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu

27.06.2022 12:42
Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 79 yaşındaki kişinin cesedi, toprağa gömülü bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 79 yaşındaki kişinin cesedi, toprağa gömülü bulundu.

Dün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik K. için ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti.

Yapılan incelemede cesedin Teyfik K'ye ait olduğu belirlendi.

Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Teyfik K'nin cesedi Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, araştırma neticesinde M.K'yi (15) olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğiyle evinde yakaladı.

M.K'nin sorgusunda Teyfik K'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
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