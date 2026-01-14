Bingöl’de KOSGEB'den 107 Milyon Lira Destek

KOSGEB Bingöl İl Müdürlüğünce 2025 yılında 92 işletmeye toplam 107 milyon lira destek sağlandı.

KOSGEB İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOSGEB veri tabanında Bingöl'de 4 bin 178 kayıtlı KOBİ yer alıyor.

Bu kapsamda, 2025 yılında çeşitli destek ve faaliyetler hayata geçirildi.

Girişimci Destek Programı kapsamında 49 girişimciye 13 milyon, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında 30 işletmeye 48 milyon, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında ise 13 işletmeye 46 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Böylece toplam 92 işletmeye 107 milyon lira destek sağlandı.

Girişimci Destek Programı çerçevesinde özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere yönelik çalışmalar yürütülürken, 7 yapı malzemesi, 3 tekstil, 3 gıda ve 6 diğer sektörlerde olmak üzere toplam 16 yeni üretim tesisi kente kazandırıldı.

Girişimcilik eğitimleri kapsamında geçen yıl 120 kadın ve 151 erkek olmak üzere toplam 271 girişimci adayına eğitim verildi.

Ayrıca, 2025 yılı içinde 265 işletme KOSGEB personelince yerinde ziyaret edildi, işletme yetkilileriyle birebir görüşmeler yapılarak güncel destek programları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.