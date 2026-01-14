Bingöl’de KOSGEB'den 107 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bingöl’de KOSGEB'den 107 Milyon Lira Destek

14.01.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSGEB, 2025'te Bingöl'deki 92 işletmeye 107 milyon lira destek sağladı. 271 girişimciye eğitim verildi.

KOSGEB Bingöl İl Müdürlüğünce 2025 yılında 92 işletmeye toplam 107 milyon lira destek sağlandı.

KOSGEB İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOSGEB veri tabanında Bingöl'de 4 bin 178 kayıtlı KOBİ yer alıyor.

Bu kapsamda, 2025 yılında çeşitli destek ve faaliyetler hayata geçirildi.

Girişimci Destek Programı kapsamında 49 girişimciye 13 milyon, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında 30 işletmeye 48 milyon, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında ise 13 işletmeye 46 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Böylece toplam 92 işletmeye 107 milyon lira destek sağlandı.

Girişimci Destek Programı çerçevesinde özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere yönelik çalışmalar yürütülürken, 7 yapı malzemesi, 3 tekstil, 3 gıda ve 6 diğer sektörlerde olmak üzere toplam 16 yeni üretim tesisi kente kazandırıldı.

Girişimcilik eğitimleri kapsamında geçen yıl 120 kadın ve 151 erkek olmak üzere toplam 271 girişimci adayına eğitim verildi.

Ayrıca, 2025 yılı içinde 265 işletme KOSGEB personelince yerinde ziyaret edildi, işletme yetkilileriyle birebir görüşmeler yapılarak güncel destek programları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kosgeb, Bingöl, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl’de KOSGEB'den 107 Milyon Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:25:07. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl’de KOSGEB'den 107 Milyon Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.