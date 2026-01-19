Bingöl'de Kurt Lastik Dükkanına Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bingöl'de Kurt Lastik Dükkanına Girdi

Bingöl\'de Kurt Lastik Dükkanına Girdi
19.01.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de bir lastikçiye giren kurt, belediye ekipleri tarafından yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.

BİNGÖL'de araç lastik dükkanına giren kurt, belediye ekipleri tarafından yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.

Olay, öğleden sonra kent merkezindeki bir lastikçide meydana geldi. Lastik dükkanı sahibi Yusuf Demir, iş yerindeki lastiklerin arasına giren kurdu görüp, durumu Bingöl Belediyesi ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, yakaladıkları kurdu Bingöl Belediyesi Geciçi Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Bakıma alınan kurdun yaklaşık 1,5 yaşında olduğu belirtildi.

'BİZE BİR SALDIRGANLIĞI OLMADI'

Olay anını anlatan Demir, beslemek için et verdiklerini belirterek, "Birden bir hayvan içeriye girdi. Köpek olduğunu tahmin ettim. Sonradan kurt olduğunu öğrendim. Lastiklerin arasına girdi. O arada çevredekiler toplandı. Aç olduğunu fark ettik. Kasap komşudan et falan getirdik. Belediyeyi aradık. Ekipler gelip, alıp götürdü. Bize bir saldırganlığı olmadı, hayvan açtı. Çok şaşırdık. İş yerimizin kepenkleri de açık olduğu için içeriye girmiş, misafir ettik. Bazıları Yamaç bölgesinden geldiğini söyledi. Ancak tam olarak bilmiyoruz. 13.30 sıralarında geldi ve lastiklerin arasına girdi. Çıkarmak için bayağı uğraştık. Et verdik, biraz lastiğin dışına çıkardık, belediye ekipleri de rahat şekilde alıp götürdü" dedi.

Kaynak: DHA
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:43:48. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Kurt Lastik Dükkanına Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.