Bingöl'de Otobüs TIR'a Çarptı: 3 Yaralı
Bingöl'de Otobüs TIR'a Çarptı: 3 Yaralı

17.01.2026 22:09
Bingöl'de buzlanma nedeniyle TIR'a çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

BİNGÖ'de buzlanma nedeniyle kayarak yol ortasında yan duran TIR'a yolcu otobüsünün çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Hacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayarak yolun ortasında yan duran TIR'a aynı yönde ilerleyen ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FHO 474 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kazada, 38 yolcusu olan otobüsteki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

