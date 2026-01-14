Bingöl'de Suç Oranlarında Düşüş - Son Dakika
Bingöl'de Suç Oranlarında Düşüş

14.01.2026 14:54
Vali Usta, Bingöl'deki asayiş suçlarının aydınlatma oranının yüzde 99'a ulaştığını açıkladı.

(BİNGÖL) - Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı asayiş verilerini paylaştı. Suç oranlarında ciddi düşüşlerin yaşandığını belirten Vali Usta, "Asayiş suçlarında aydınlatma oranımız yüzde 99 seviyesine ulaşarak büyük bir başarı sağlanmıştır" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte düzenlediği "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda, 2024 ve 2025 yıllarına ait verileri kamuoyu ile paylaştı. Son kararname ile Yalova Valisi olarak atanan Usta, toplantıda Bingöl halkına da veda etti.

Kişilere karşı işlenen suçların 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 2 bin 729'a gerilediğini ifade eden Vali Usta, kasten öldürme olaylarında yüzde 57, cinsel saldırı suçlarında ise yüzde 39 oranında düşüş yaşandığını bildirdi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20 azalış görüldüğünü vurgulayan Usta, "Otodan hırsızlık yüzde 88, evden hırsızlık yüzde 18, yağma suçu ise yüzde 26 oranında azalmıştır. Asayiş suçlarında aydınlatma oranımız yüzde 99 seviyesine ulaşarak büyük bir başarı sağlanmıştır" diye konuştu.

Terörle mücadelede bilanço: Tutuklama sayısında yüzde 200 artış

Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini belirten Usta, yıl boyunca toplam 2 bin 862 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. DEAŞ ile mücadeleye ilişkin detayları paylaşan Usta, şunları kaydetti:

"DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçuna yönelik ilimizde 7 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 7'si tutuklanmış, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Terörle mücadele kapsamında tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 200 artış yaşanmıştır."

Vali Usta, ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bin 461 hesaba erişim engeli getirildiği bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadele...

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 93 operasyon yapıldığını aktaran Vali Usta, gözaltına alınan 143 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını, operasyonlarda 241 kilogram esrar, 1 kilo 379 gram metamfetamin ve 165 bin kök kenevir ele geçirildiği açıklandı.

Trafik denetimlerinin yüzde 14 artırılarak, 747 bin aracın kontrol edildiğini belirten Usta, düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 130 göçmenin sınır dışı edildiğini, ildeki yabancı nüfus oranının yüzde 0,47 olduğunu ifade etti.

"Cesur insanların şehri Bingöl'den ayrılıyorum"

Toplantının sonunda Bingöl'e veda eden Vali Usta, görevini yeni Vali Cahit Çelik'e devredeceğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Cesur insanların şehri Bingöl'den ayrılıyorum. Bu şehirde bir ömür devam edecek dostluklar kurdum. Sizlerle birlikte Çapakçur'un yazını kışını yaşadık. Kırdığımız kalpler varsa helallik istiyorum. Bir huzur ve istikrar şehri olan Bingöl'ün bu karakterinin yeni Valimiz Sayın Cahit Çelik'le artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Valilik, Bingöl, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

