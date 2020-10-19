Bingöl'de süt toplama merkezleri kurulacak

Bingöl'de "Sütün Bereketiyle Kırsal Kalkınma" projesi kapsamında, sağmal büyükbaş sayısının yoğun olduğu bölgelerde kaliteli ve sağlıklı süt elde edilmesi amacıyla süt toplama merkezleri kurulacağı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği ortaklığıyla "Sütün Bereketiyle Kırsal Kalkınma" projesinin sözleşmesi valilikte imzalandı .Vali Kadir Ekinci'nin katılımıyla yapılan imza törenine FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Birlik Başkanı Doğan Koç ve FKA Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Vali Kadir Ekinci, " Hayata geçirilecek,"Proje ile Bingöl'de sağmal büyükbaş sayısının yoğun olduğu bölgelerde kaliteli ve sağlıklı süt elde edilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi, elde edilen çiğ sütün sağlıklı şartlarda toplanması ve süt işletme tesislerine hijyenik şekilde nakledilebilmesi için süt toplama merkezlerinin kurulması, böylece yetiştiricinin elde ettiği sütte bozulmalara bağlı olarak yaşayabileceği ürün kayıplarının önlenmesi, çiğ sütün pazarlanması ile ilgili sorunların çözülmesinin ve çiftçinin kazancının güvence altına alınması amaçlanıyor. Bingöl'de yakın zamanda faaliyete geçecek yatırımın ilimize en üst düzeyde katkı sağlaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlimiz açısından büyük öneme sahip bu projeyi onayladıkları için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a şükranlarımızı arz eder, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"dedi.

Onaylanan projenin toplam bütçesinin 2.7 milyon TL olduğunu belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, projenin yüzde 90'ının FKA tarafından, yüzde 10'nun ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlik tarafından karşılanacağını ifade etti. - BİNGÖL