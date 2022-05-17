Bingöl'de Zaza Dili ve Edebiyatı söyleşisi - Son Dakika
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Bingöl'de Zaza Dili ve Edebiyatı söyleşisi

17.05.2022 19:54
Bingöl'de Zaza Dili ve Edebiyatı söyleşisi

Bingöl'de 92 yaşındaki Zaza şair molla Muhammed Ali Huni'nin katılımıyla Zaza Dili ve Edebiyatı söyleşisi gerçekleştirildi.

Bingöl'de 92 yaşındaki Zaza şair molla Muhammed Ali Huni'nin katılımıyla Zaza Dili ve Edebiyatı söyleşisi gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi, Zaza Dili ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda, emekli öğretmen Abdullah Narin ve Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Varol moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Huni, geçmişten bugüne Zaza dilinin gelişimiyle ilgili bilgiler verdi.

Aynı zamanda üniversitede tez konusu ve Zaza dilinin en yaşlı şairlerinden olan Huni, programda Zazaca kasideler de seslendirdi.

Huni, konuşmasında, Zaza dilinin çok gelişmiş bir dil olduğunu söyledi.

Zazaca'ya öğrencilik yıllarından itibaren merak saldığını dile getiren Huni, "Bölge uleması, bu dile önem vermediği için çok üzülüyorum. 1950'lerden itibaren Zazaca şiirler, mevlid, Hz. Yusuf ile Züleyha, Kerbela başlıca konulu çok sayıda kasideler yazdım. Zazaca'nın bütün şivelerinden kelimeleri öğrendim ve bunları şiirlerimde kullandım. Zazaca çok değer verilmesi gereken bir dildir. Bunu yaşatmamız gerekiyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Zaza Dili ve Edebiyatı söyleşisi - Son Dakika


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