Bingöl'deki Otobüs ile Otomobilin Çarpışması Kamerada
5 dakika önce
BİNGÖL'de, otobüs ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı karza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.
BİNGÖL'de, otobüs ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı karza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, 15 Şubat'ta Bingöl-Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Topalan köyü mevkiinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı
Görüntü Dökümü
Araç kamerası ile kaza yapan otobüsün görüntüsü
Genel ve detay görüntüler
Haber: Aziz ÖNAL-Kamera-BİNGÖL
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10,4 MB
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:20 Kaynak: DHA
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