Bingöl\'den Yalova\'ya atanan Vali Ahmet Hamdi Usta için veda programı düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Bingöl'den Yalova'ya atanan Vali Ahmet Hamdi Usta için kar yağışı altında veda programı gerçekleştirildi.

Kar yağışının etkili olduğu kentte Vali Usta için Valilik bahçesinde program düzenlendi.

Usta, soğuk ve yağışlı havaya rağmen kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, uğurlamaya gelen herkese teşekkür etti.

Devlete ve millete karşı olan sorumluluğunun ömür boyu süreceğini ifade eden Usta, "Ben bu aziz millete ve bu büyük devlete borçlu bir insanım. Devletin bana olan alacağı da, benim devlete olan borcum da hiçbir zaman bitmeyecektir. Ömrüm boyunca bu borcu ödeme gayreti içinde olacağım." dedi.

Usta, yaklaşık 2,5 yıl önce Bingöl'de göreve başladığını hatırlatarak, görev anlayışının temelinde sahada olmak ve halkla birebir temas kurmak olduğunu vurguladı.

"Gidemediğin yer senin değildir, anlayışıyla hareket ettik. Anlatılanlarla yetinmedik, yerinde gördük, halkın arasına girdik." diyen Usta, kentin menfaatini önceleyen kararlar aldıklarını dile getirdi.

Usta, Bingöl'e faydası olan her konuda hızlı ve kararlı kararlar aldığını ve vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit mesafede durduklarını kaydetti.

Kentte çok sayıda şehit ve gazinin bulunduğunu işaret eden Usta, "Bu şehir bedel ödemiş bir şehirdir. Bingöl halkı her türlü hizmetin en iyisini fazlasıyla hak etmektedir. Yalova'da bir hemşehriniz, bir dostunuz olacak. Kapımız da gönlümüz de Bingöllülere her zaman açıktır." şeklinde konuştu.

Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerine, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, muhtarlara, basın mensuplarına ve tüm kamu çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Usta, helallik istedi.

Vali Usta, programın ardından vatandaşların alkışları ve dualarıyla yeni görev yeri Yalova'ya uğurlandı.