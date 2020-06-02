Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı - Son Dakika

Bingöl Havalimanının güvenlik kameralarının bağlantısını sağlayan kabloların bakımını yapan görevli Zeki Türen, temizlik yapmak için kabloların bulunduğu menfezin kapağını açınca yılanla karşılaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı