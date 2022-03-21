Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber - Son Dakika
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Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber

21.03.2022 12:43

Yoğun kar yağışının yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, temizleme çalışması için tüm ekipler seferber edildi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, temizleme çalışması için tüm ekipler seferber edildi.

Yoğun yağışın ardından kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Karlıova ilçesinde kar küreme ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu mahalle ve köy yolları sürekli açık tutuluyor.

Kar temizleme çalışmasında belediye ekiplerine, Karayolları, İlçe Özel İdare ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek veriyor.

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, ekiplerin kar küreme konusunda dayanışma içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

" 21 Mart'tayız, halen iki metre kar var. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bazen köy yollarına yardıma gidiyoruz, yolda kalan araçlara yardıma gidiyoruz. Bugün de biz yoğunuz, Karayolları, Özel İdare ile jandarma ekipleri kar küremede bizlere destek çıkıyor."

Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber
Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber
Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber
Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber
Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber
Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber
Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber
Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber

YORUMLAR
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Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu Ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu Ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber - Son Dakika


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