Bingöl'ün Başkanını 72 Bin Seçmen Belirleyecek

Bingöl Belediye Başkanını 223 sandıkta oy kullanacak olan 72 bin 883 seçmen belirleyecek.

Bingöl Belediye Başkanını 223 sandıkta oy kullanacak olan 72 bin 883 seçmen belirleyecek. 773 sandığın kurulacağı kent genelinde toplam 185 bin 419 seçmen ok kullanabilecek.



Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre, 31 Mart 2019 tarihinde görev süresi tamamlanacak olan Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin yerine gelecek olan başkan, merkezde kurulacak 223 sandıkta 72 bin 883 seçmenin oy kullanmasıyla belirlenecek. İlçe belediye başkanlarını ise Adaklı'da 10 sandıkta 2 bin 329, Genç'te 41 sandıkta, 10 bin 993, Karlıova'da 16 sandıkta 4 bin 442, Kigı'da, 8 sandıkta, 2 bin 137, Solhan'da 34 sandıkta 11 bin 227, Yayladere'de 7 sandıkta 736 ve Yedisu'da 6 sandıkta bin 92 seçmen belirleyecek.



Beldelerden Ilıcalar'da 9 sandıkta, 2 bin 384, Sancak'ta 9 sandıkta bin 889, Arakonak'ta 6 sandıkta bin 737 seçmen oy kullanacak. Merkez ve ilçelere bağlı köylerde ise 404 sandıkta 73 bin 570 seçmen oy kullanacak. İl genelinde toplam 773 sandık kurulacak, 185 bin 419 seçmen oy kullanabilecek. - BİNGÖL

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